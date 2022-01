Problemas en la frontera: Djokovic deberá demostrar que no puede vacunarse para entrar a Australia

La exención médica obtenida por Novak Djokovic para poder participar en el Abierto de Australia sigue causando polémica. Si bien, Jaala Pulford, ministra en funciones de Deportes del gobierno regional de Victoria aseguró que el número uno del mundo “no está recibiendo un trato especial”, desde el Ministerio del Interior del país oceánico hicieron una advertencia.

“Si bien el Gobierno (regional) de Victoria y Tenis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto de Australia, es el Gobierno de Australia el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana”, dijo Karen Andrews, Ministra del Interior, a través de un comunicado.

“Cualquier persona que quiera entrar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requerimientos fronterizos”, agregó la autoridad, recordando que aquellos que no han completado su esquema de vacunación contra el Covid-19, deberán demostrar que no pueden ser inoculados por razones médicas para, así, evitar la cuarentena de 14 días.

Sin embargo, Andrews no detalló qué pasará si Djokovic no cumple con los requisitos al llegar al país. “Las cuarentenas de los viajeros internacionales en Victoria, incluyendo las personas que no han sido vacunadas, son asunto del Gobierno de Victoria”, aclaró.

Peor momento desde el inicio de la pandemia

La participación del serbio provoca malestar en Melbourne, ciudad que acumula más días bajo estricto aislamiento. Y es que el primer Grand Slam del año se jugará en medio de un aumento significativo de casos de Covid-19 en el país.

Australia pasó de alrededor de 212.000 casos acumulados el 1 de diciembre, a más de medio millón esta semana. Además, el pasado 3 de enero, el país oceánico alcanzó su record de positivos desde el inicio de la pandemia, con un total de 69.246 casos diarios.