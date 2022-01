“Apretó el gatillo como su padre”: La polémica frase que molestó en la NBA

El jugador de los Houston Rockets Kevin Porter Jr. está en el centro de la polémica. Aunque de manera involuntaria. Esto, porque tras anotar el triple ganador en el último minuto ante los Wizards, el locutor de la franquicia de Washington lanzó un desafortunado comentario que tiene a mucha gente molesta en la NBA, y por la cual ha debido disculparse.

“Hay que darle crédito. Kevin Porter Jr., como su padre, apretó el gatillo justo en el momento adecuado”, dijo Glenn Consor tras la anotación que puso 111-114 el marcador. El comentario del locutor hizo referencia a un hecho ocurrido en 1993, cuando Bryan Kevin Porter Sr., su padre, se declaró culpable del homicidio involuntario de una menor de 14 años.

Bryan Porter fue sentenciado a cuatro años y medios de prisión. Sin embargo, en 2004, el padre del jugador de los Rockets fue asesinado a tiros en un bar del sur de Seattle.

La desafortunada frase molestó en la NBA. Uno de los más críticos fue la estrella de los Leakers, LeBron James. “Pensó que esto era genial, ¿eh? Cómo de insensible puedes ser para decir algo así. ¡Rezo por ti, pero no hay lugar en nuestro hermoso juego para ti!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Oh he thought this was cool huh!!?? Nah we ain’t going for this! Sorry but this ain’t going to fly! How insensitive can you be to say something like this. Beat it man! I pray for you but there’s no place in our beautiful game for you! https://t.co/UgVOBUOsPK

— LeBron James (@KingJames) January 6, 2022