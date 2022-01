Buonanotte y su renovación con la UC: “Las negociaciones y los malos ratos pasaron, ahora estamos nuevamente en la pelea”

Diego Buonanotte arribó a Santiago para incorporarse a la pretemporada de la Universidad Católica tras su sorprendente renovación por un año. El volante nacionalizado chileno se refirió en el regreso de sus vacaciones sobre esta extensión de contrato.

El futbolista de 33 años reconoció que lo de las negociaciones “fue complicado, a lo mejor más duro que en años anteriores. Creo que todos luchamos por cuidar lo nuestro, entiendo al club y ellos deben entender la parte mía. Lo más importante es el sacrificio que se hizo. Imagínate mi familia, uno tiene mucho cariño por este club, sentimos mucho la camiseta. Hay que dejar cosas de lado y se dejaron, las negociaciones y malos ratos pasaron, pero ahora contento que estamos nuevamente en la pelea”.

“Tal vez en lo económico era mayor, pero había que poner todo en la balanza, la familia, el amor al lugar donde se está y estoy feliz de la decisión que tomé. Estoy convencido”, dijo el enano. Recordemos que Buonanotte, tras la incertidumbre de su continuidad en la UC, recibió un interés concreto desde el Jorge Wilsterman de Bolivia.

“Por momentos, la decisión estaba cerrada y nada, la voluntad, las ganas y el deseo de poner todo en la balanza ayudó. La verdad, cuando uno quiere estar en un lugar, deja de lado muchas cosas, yo y mi familia queremos estar acá”, aseguró.

Por último, se comentó que aún no conversa con Cristián Paulucci sobre el lugar que ocupará en la UC 2022: “Vengo con las ganas de siempre, vengo a jugar y si después no me toca, no me toca”.

De esta forma, Buonanotte vivirá su sexto año vistiendo la camiseta de la Universidad Católica, donde ha conseguido nueve títulos, transformándose en el extranjero más ganador del club. Claro que desde ahora lo hará como chileno.