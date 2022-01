Chile Open buscará convertirse en ATP 500: “Aspiramos a ser el mejor torneo de Sudamérica”

Restan solo días para el inicio del Chile Open. La competición contará con la presencia de Casper Ruud, Dominic Thiem y Cristian Garin, el cuadro más competitivo desde su retorno en 2020. Sin embargo, la organización sigue pensando en grande y apostará por convertirse en un ATP 500.

En conversación con Deportes en Agricultura, la directora del Chile Open, Catalina Fillol, abordó esta posibilidad. “El ATP está trabajando en crear un nuevo calendario. Es algo que ahora sigue siendo parte de las conversaciones dentro de los directorios de los jugadores, de los directores de torneos… pero la intención de la ATP es crear un flujo de calendario mejor, donde se van a producir distintos cambios. Entre ellos, la idea es cambiar algunos torneos 250 a 500. Nosotros hemos dicho, junto a los dueños de la fecha que es Octagon, nos gustaría postular a ser un ATP 500”, afirmó.

Fillon, además, adelantó que la ATP baraja la opción de implementar cambios en la calendarización con el objetivo que no se topen las diferentes competencias. “La fecha es posible que cambie un poco. Esto por el proceso que está viviendo la ATP con ajustes en el calendario. Habrán cambios de calendarización de los Master 1000, y los torneos 500 y 250. El objetivo es tratar que ciertos torneos no se topen, que haya una fluidez más cómoda y que no haya tanta fecha entre una competencia y otra. Como por ejemplo, que Santiago no sea en la misma fecha que Acapulco”, contó.

Respecto al Chile Open 2022, confesó que desde la organización apuntan a tener el mejor torneo del continente. “Es nuestra tercera versión haciendo el ATP y obviamente se nota un crecimiento tanto en el cuadro, como en lo que será el evento en si. Nosotros aspiramos a tener el mejor torneo de Sudamérica y queremos seguir creciendo en ese camino. El cuadro de hoy refleja un poco el trabajo y las ganas que tenemos de crecer y ser cada vez un evento más grande”, afirmó.

Por último, se refirió a la opción de contar con Juan Martín Del Potro en la competición. “Las conversaciones con traer jugadores parte con varios meses de anticipación. Lo de Del Potro se ha demorado más porque el resto de jugadores tienen claros sus calendarios. Él no tiene claro qué puede hacer y qué no por su lesión”, sentenció.