Juan Martín Lucero y su arribo a Colo Colo: “Emiliano Amor fue muy importante, me habló muy bien del club”

Colo Colo presentó a sus refuerzos de cara a la próxima temporada. Cristián Zavala, Esteban Pavez y Juan Martín Lucero fueron oficializados desde Argentina, lugar donde hace la pretemporada el conjunto albo.

Este último, llega con la presión de consolidarse como el centrodelantero de Colo Colo, posición primordial en el esquema de Gustavo Quinteros. Sin embargo, el atacante prefiere no pensar en aquello. “Afrontaré este desafío con mucha alegría. Me siento afortunado de tener la oportunidad de vestir está camiseta. Seré lo más profesional como siempre en mi carrera para dar lo mejor en cancha”, indicó.

Lucero, además, reveló que el zaguero del Cacique, Emiliano Amor, fue fundamental para escoger a Colo Colo como su nuevo equipo. “Que me haya llamado el técnico y la dirigencia para mí es muy importante. Eso permite ver que hay un orden en el club. Emiliano Amor también fue importante porque me habló muy bien del club”, reveló.

“Emiliano Amor me llamaba desde sus vacaciones y me decía que vaya a Colo-Colo, que es un muy buen grupo y así que me lo han hecho sentir desde el primer momento”, sentenció.