Derbi a la vista: Betis de Pellegrini se medirá ante el Sevilla en octavos de final de la Copa del Rey

El Betis de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo conoció a su rival para los octavos de final de la Copa del Rey. En la instancia de los dieciséis mejores del certamen, el conjunto bético se medirá ante Sevilla, su clásico rival.

Aún resta que se programe el compromiso, pero se espera que se dispute entre el 15 o 16 de enero en el Benito Villamarín, recinto donde ejerce de local el Betis.

El Elche de Enzo Roco, en tanto, se medirá ante el Real Madrid. Mientras que el Cádiz de Tomás Alarcón hará lo propio ante el Sporting de Gijón.

Revisa a continuación todos los partidos de octavos de final de la Copa del Rey.

CD Atlético Baleares vs. Valencia CF

Girona FC vs. Rayo Vallecano

Sporting de Gijón vs. Cádiz

Elche vs. Real Madrid

Real Sociedad vs. Atlético de Madrid

Real Betis vs. Sevilla

Athletic Club vs. FC Barcelona

RCD Mallorca vs. Espanyol