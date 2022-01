Djokovic podría quedar fuera del Australian Open para siempre

Novak Djokovic está en el ojo del huracán. El serbio ha sido el motivo de toda las páginas de los medios deportivos, ya que se encuentra sin poder ingresar a Australia, luego de que el país le negara la visa, por no vacunarse, y fuera deportado. Pero eso no es todo, ya que el tenista podría arriesgar una dura sanción si no revierte la situación.

Y es que este lunes se llevará a cabo el juicio, donde el serbio sabrá si puede jugar el Australian Open o si no. Esta última opción, además, consideraría una dura sanción, ya que de no anular la cancelación de su visado y ser deportado en definitiva, no podrá ingresar al país oceánico durante los próximos tres años.

Así lo confirmó la Fuerza Fronteriza Australiana en un correo electrónico enviado a The Associated Press: “Una persona cuyo visado ha sido cancelado puede estar sujeta a un periodo de exclusión de tres años que impide la concesión de un nuevo visado temporal“.

“El periodo de exclusión se considerará como parte de cualquier nueva solicitud de visado y se puede renunciar a él en determinadas circunstancias, teniendo en cuenta que cada caso se evalúa según sus propios méritos“, sostuvieron.

De esta forma, Nole no podría ingresar al país hasta 2025, cuando cumpla 37 años, una edad que muy difícilmente lo mantenga en actividad. Por lo que este inconveniente con la visa lo despediría para siempre del Australian Open.