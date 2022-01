Las razones por las que Bárbara Riveros competirá en Pucón sin estar vacunada

Bárbara Rivero es una de las figuras que volverá a participar de el Ironman de Pucón, el cual estuvo suspendido durante dos años por el Estallido Social y la pandemia del Covid-19. La chilena irá en búsqueda de su pentacampeonato. Sin embargo, hay una situación que llamó la atención y es que la triatleta tuvo que hacer una larga cuarentena a su arribo a nuestro país.

Guido Cornejo, director de la carrera, comentó en conferencia de prensa que Bárbara “ha cumplido con todos los protocolos sanitarios que estableció el gobierno central e hizo una cuarentena de siete días, que termina hoy (viernes). No está vacunada, pero se hizo un PCR como correspondía”.

En tanto, la deportista comentó las razones por las que aún no se vacuna contra el Covid-19: “Tuve que hacer una cuarentena de siete días. No he podido vacunarme porque cuando estuve en Australia estaban atrasados con las vacunas, había prioridad para la gente adulta mayor. Después tuve que viajar a varias competencias preolímpicas entonces no pude asentarme para recibir dos dosis, pero invito a todos a que se vacunen y yo lo haré cuando esté en Europa o Australia en un lugar fijo”.

Por otro lado, Riveros destacó el regreso de la competencia tras dos años de ausencia. “Me parece espectacular que el evento salió adelante, con buenos protocolos para que los deportistas estén seguros. Todos extrañábamos el evento, que es muy importante para la comunidad de Pucón. Es increíble ver que la gente está súper motivada. Agradecemos que la gente está muy motivada“, señaló.

“La pandemia condicionó bastante la preparación, pero me quedo con las cosas positivas de estar acá con mi gente y disfrutar una carrera que me vio crecer y que me formó como deportistas. Muy contenta de estar en la carrera más linda del mundo”, añadió.

Y, para finalizar, comentó que “me dedicaré a distancias largas y Pucón es una gran forma de seguir con eso. Está complicado que vaya a Santiago 2023 porque quiero dedicarme a una cosa y hacerlo bien“.

La tan esperada competencia iniciará este domingo a las 7:45 horas, donde también competirá el español Javier Gómez Noya, quien es pentacampeón del mundo y medallista de plata olímpico en Londres 2012.