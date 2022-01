Alcaldesa de Cerrillos y posibilidad de albergar el estadio de la U: “El municipio no tiene la potestad para autorizar la construcción”

Universidad de Chile baraja la opción de construir su anhelado estadio. Así lo reveló La Tercera el pasado viernes y el propio presidente de Azul Azul en conversación con El Deportivo confirmó que se encuentran en conversaciones con diferentes municipios para llevar a cabo el proyecto.

Una de las comunas que corren con ventaja para albergar el posible estadio azul es Cerrillos. Su alcaldesea, Lorena Facuse, conversó con Deportes en Agricultura y se refirió a esta posibilidad y aclaró que los terrenos vistos por Azul Azul deben ser autorizados por el Serviu para su venta.

“Quiero aclarar respecto a la construcción del estadio de la U que esos son terrenos Serviu. El municipio no tiene la potestad de poder autorizar la construcción. Yo no he tenido ninguna información oficial con respecto a que esto ya se haya autorizado. Lo que sí puedo decir es que en Parque Bicentenario esperamos tener la mayor variedad de proyectos desarrollados en su interior”, reveló.

“Nosotros aspiramos a proyectos que generen inversión, que generen trabajo y sobre todo un desarrollo en la planificación de una ciudad en su conjunto, que permita el desarrollo de los vecinos y vecinas”, complementó.

“Por el momento no tenemos nada concreto, con respecto a que se vaya a construir este estadio”, sentenció la edil.