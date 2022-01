La ilusión de Djokovic tras ser liberado: “Me quiero quedar y tratar de competir en el Abierto de Australia”

El tenista serbio Novak Djokovic y las autoridades australianas han protagonizado la polémica del verano. El número uno del ranking ATP viajó a Australia para competir en el primer Grand Slam de la temporada con una exención médica. Sin embargo, el gobierno local ordenó recluirlo en un hotel debido a problemas en su visa y no encontrarse vacunado.

Tras varios días, finalmente el juez Anthony Kelly ordenó la liberación de Novak luego de no encontrar razones suficientes para cancelar la visa al serbio. Así, Djokovic podrá disputar el Abierto de Australia.

El tenista se refirió a la situación por primera vez y se mostró feliz por la resolución. “Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso. Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles fanáticos”, afirmó Djokovic.

“Por ahora no puedo decir más, pero gracias a todos por estar conmigo en todo esto y animarme a mantenerme fuerte”, sentenció.

For now I cannot say more but THANK YOU all for standing with me through all this and encouraging me to stay strong 🙏🙏🙏🙏

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022