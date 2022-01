Representante de Matías Rodríguez: “Él quería volver, pero en la U no quisieron”

El mercado de fichajes para la Universidad de Chile aún no termina. Los azules siguen buscando opciones para fortalecer el plantel para este 2022, donde buscan un lateral, defensor central y mediocampista. En ese sentido, a las oficinas de la U llegó el ofrecimiento de un histórico.

Se trata de Matías Rodríguez, campeón de la Copa Sudamericana y capitán de la Universidad de Chile en su último periodo con la camiseta azul, y que ahora está en Defensa y Justicia. Así lo confirmó Danilo Méndez, representante del jugador, aunque recibieron una respuesta negativa de la dirigencia azul.

“Hablé con la gente de la U para que Matías vuelva, pero la respuesta fue que no estaban buscando jugadores como él ni en la posición en que juega”, comentó el representante a Deportes en Agricultura.

Además, Danilo Méndez se cuestionó: “Quién no puede querer a Matías. Es un jugador super profesional, buena persona, ganadora, es el extranjero más ganador en la historia del club. No hay nadie que no lo quiera dentro del club a Matías. Me imagino que pasa por una cuestión deportivo y no personal”.

Finalmente, indicó que “Matías le hubiese podido sumar un montón a la U. Él quería volver, pero no se dio”.

De esta forma se le cierra una puerta a Rodríguez, quien quiere regresar a nuestro país para vivir a sus 35 años el último tramo de su carrera. De hecho, según el sitio En Cancha, el jugador ya recibió una oferta concreta desde Unión La Calera, a la cual el jugador aún no responde ante la posibilidad de regresar a la U. Sin embargo, con este panorama podría ser una opción clara para continuar su carrera.