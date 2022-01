Sonríe el serbio: autoridades australianas ordenan la liberación de Novak Djokovic

Continúa la pelea legal de Novak Djokovic en los Tribunales de Australia para poder disputar el Abierto de Australia 2022. El número uno del mundo finalmente fue liberado luego de la orden dictaminada por el juez Anthony Kelly, quien no encontró razones suficientes para denegar la visa al serbio.

Según información de The Age, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, no tomará una decisión sobre cancelar o no la visa de Djokovic hasta este martes. Hawke tenía cuatro horas para ejecutar la orden que le permitía deportar al tenista bajo la Ley de Migración. Al no adoptar la medida durante ese período, el serbio finalmente es libre de irse del hotel donde se encontraba retenido.

Djokovic es libre. Al menos por ahora. Esto, porque las autoridades australianas aún podrían cancelar la visa del serbio. Aunque esta decisión no se tomará hasta el martes, o incluso después.

Pese al asunto legal sobre el ingreso de Djokovic al país, lo cierto es que el número uno del mundo lleva varios días sin entrenar debido al encierro en el hotel donde ha estado detenido. Por ello, se quedó sin días para preparar el Abierto de Australia de forma óptima.