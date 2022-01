Nuevo escándalo en Australia: tenista asegura que tiene Covid en medio de un partido

El Abierto de Australia ha estado protagonizado por la polémica. La mediática situación de Novak Djokovic se ha apoderado de las portadas de los principales medios a nivel mundial. Sin embargo, el primer Grand Slam de la temporada, sumó otro particular episodio.

Todo ocurrió en la primera ronda de la qualy donde el local Bernard Tomic cayó ante el ruso Roman Safiullin por 6-1 y 6-4, cuando en medio del partido, el australiano dijo que tenía Covid-19.

Durante el encuentro, Tomic se mostró fatigado e incluso se le vio tomándose el pulso. Cuando caía por 2-1 en el segundo set, se acercó a la jueza de silla Aline Da Rocha y le confesó que se encontraba mal físicamente.

El jugador oceánico no quiso ser atendido por un médico del torneo y se dirigió hasta la jueza de silla brasileña para hacer una particular comentario. “Estoy convencido de que tengo Covid. Te digo que en los próximos días voy a dar positivo. Si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú”, lanzó.

Tomic, además, cuestionó el sistema de seguimiento de casos antes de los partidos de la competencia. “No me puedo creer que no nos hagan PCR. Están permitiendo que los jugadores entremos a la pista con test rápidos de antígenos que nos hacemos nosotros mismos en la habitación. No hay pruebas oficiales de PCR”, señaló.