Alexis Sánchez: “Soy como un león en una jaula, cuanto más juego, mejor me siento”

Alexis Sánchez volvió a poner su talento sobre la mesa y a presionar a Simone Inzaghi para que le de un puesto en la oncena titular. Y es que el chileno anotó el gol del título de la Supercopa para el Inter de Milá, trofeo que no lograban desde hace once años.

Tras esa mágica actuación, el chileno compareció ante Mediaset, donde se sinceró sobre su presente en el Inter. “Nunca he sido malo, simplemente no jugaba. Siempre dije que era como un león en una jaula, cuanto más juego, mejor me siento, pero es el entrenador quien decide”, comentó el Niño Maravilla.

Asimismo, Alexis se sinceró sobre su relación con su antiguo entrenador, Antonio Conte, develando que “Conte me dijo que nadie era como yo y que me pondría los últimos 15 minutos porque yo marcaba la diferencia, pero le respondí que me hacía sufrir y que me lo tendría que haber planteado primero de esa manera”.

Alexis, ya lleva 18 partidos jugados en la temporada con el Inter, contando Serie A, Champions League y Supercopa, donde ha anotado cuatro goles, además de dar dos asistencias. Un muestra de que poco a poco el Niño Maravilla se vuelve a acomodar a su juego.