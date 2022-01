Serbia anuncia posibles sanciones contra Djokovic por no respetar el aislamiento

La polémica de Novak Djokovic en el Abierto de Australia parece nunca acabar. El serbio admitió haber asistido a una entrevista con L’Equipe pese a encontrarse contagiado de Covid-19. “Me sentí obligado para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías”, explicó en sus redes sociales.

El accionar del tenista número uno del mundo va contra la legislación que tenía Serbia contra el Covid en aquel momento, la cual obligaba a los casos positivos de coronavirus a guardar una cuarentena de catorce días.

Por ello, la primera ministra serbia, Ana Brnabic, advirtió que Djokovic arriesga ser sancionado porque saltarse la cuarentena obligatoria supone “una grave violación” a las leyes del país.

“Si eres positivo, tienes que aislarte”, dijo la autoridad en diálogo con la BBC. “No sé cuándo recibió los resultados y cuándo los vio. Esa es una zona un poco gris que solo puede responder Novak”, agregó.

Por último, afirmó que no comparte la decisión del serbio de no vacunarse. “Lo que me importa es que apoyamos a Novak, pero al mismo tiempo, tanto para el país como para mí, la vacunación es algo muy importante y la única forma de acabar con esta pandemia”, sentenció.