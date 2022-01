Mundo del tenis reacciona a la situación de Djokovic: “Quizás lo mejor para todos es que no juegue”

La participación de Novak Djokovic en el Abierto de Australia tiene a todo el mundo del deporte expectante. Tras la cancelación de la visa del serbio por parte del ministro de Inmigración austaliano, Alex Hawke, su presencia en el primer Grand Slam de la temporada está prácticamente descartada.

Esto generó la reacción de algunos de sus colegas . Por ejemplo, el estadounidense Tennys Sandgren, quien se manifestó a través de sus redes sociales. “Esto es un ritual de humillación. Se debe tomar como ejemplo. Los dóciles se sentían incómodos”, lanzó.

This is a humiliation ritual at this point

An example must be made

The docile were feeling uncomfortable

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 14, 2022