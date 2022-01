Otra vez fuera: gobierno australiano nuevamente cancela la visa de Novak Djokovic

Revés en el caso de Novak Djokovic. El ministro de Inmigración, Alex Hawke, decidió cancelar la visa del tenista número uno del mundo por segunda vez desde su arribo al país el pasado 5 de enero. De esta forma, el ministro echa pie atrás a la decisión del juez Anthony Kelly, quien revocó la primera cancelación del visado del serbio.

Djokovic admitió “errores humanos” en la documentación presentada al ingresar al país oceánico, por lo que las autoridades locales lo siguen investigando.

Según palabras del ministro Hawke, la cancelación de la visa del serbio se debe a “motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo”.

“Al tomar esta decisión, consideré cuidadosamente la información que me proporcionó el Departamento del Interior, la Fuerza Fronteriza de Australia y el Sr. Djokovic. El gobierno de Morrison está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia, particularmente en relación con la pandemia de COVID-19″, agregó la autoridad a través de un comunicado.

Tras la decisión, los abogados de Novak, que ya tenían preparado un recurso ante la posibilidad de una segunda cancelación, estudian acudir a los tribunales.

De hacerlo, el caso volvería al Tribunal de Circuito Federal, donde se revocó la decisión la primera vez. Además, se espera que de presentar el recurso, los plazos se aceleren para que el nuevo fallo judicial esté antes del inicio del Abierto de Australia previsto para el lunes.

Pese a la decisión del ministro, Djokovic no será deportado inmediatamente. Según explicó Stephen Lloyd, abogado en representación del ministro Hawke, no se ejecutará dicha acción mientras no haya una decisión firme. Además, confirmó que el serbio no será detenido esta noche y que deberá acudir al ministerio de Inmigración para resolver su situación.