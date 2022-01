Pablo Quintanilla consigue el segundo lugar en el Rally Dakar 2022

Pablo Quintanilla se quedó con la duodécima etapa del Rally Dakar 2022, pero no le alcanzó. Así, el piloto chileno se adjudicó el segundo puesto en la categoría de las motos, quedando a tres minutos del campeón, el británico Sam Sunderland.

El nacional debía recortar alrededor de 7 minutos para quedarse con el título, sin embargo, solo pudo recortar 3’25”, quedando en la segunda ubicación a 3’27” de Sunderland. El podio, en tanto, lo cerró Matthias Walkner a 6’47” del líder.

Tras quedarse con el segundo lugar, Quintanilla igualó su mejor registro en esta competencia obtenido el 2020.

🏁 Stage 1️⃣2️⃣ 🏍

🏅 @quintanilla102 fought until the last kilometre. He won the last stage and finished in 2nd place overall. 👏#Dakar2022 pic.twitter.com/Zw4sMhzPBR

— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2022