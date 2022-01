Con Brereton como titular: Blackburn Rovers vence a Cardiff y sigue firme en la Championship

El Blackburn Rovers de Ben Brereton Díaz derrotó por la mínima al Cardiff y sigue luchando en la parte alta en la Championship.

La escuadra del chileno, que fue titular y salió reemplazado a los 78’, abrió la cuenta a los 14 minutos gracias a Joe Rothwell. Sobre el final del partido, el Rovers sufrió la expulsión de Ryan Nyambe (76’), sin embargo, logró aguantar el marcador y quedarse con el triunfo.

78' #CardiffCity 0-1 #Rovers

🔁 Our second change of the afternoon.

⬅️ Brereton Diaz

➡️ Ayala#CARvROV | 🔵⚪️ pic.twitter.com/35QlatuMDN

— Blackburn Rovers (@Rovers) January 15, 2022