La última locura de Kyrgios que enloquece el Australian Open

Nick Kyrgios es un verdadero personaje. Es imposible o casi imposible ver un partido del australiano y no sorprenderse con alguna actitud o jugada del tenista. Y es lo que precisamente sucedió en su debut en el Australian Open 2022.

El tenista local se enfrentaba a Liam Broady, que provenía de la fase previa, y ne escondió sus lujos para maravillar a la afición que seguía el duelo. De hecho, en uno de los puntos el australiano sorprendió con su tradicional saque de cuchara, el cual sorprendió al británico. Una jugada que escondió hasta el final, pero que cuando le salió no dudó en celebrarlo.

