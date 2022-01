Kyrie Irving defiende su postura antivacunas: “Me mantengo firme en mi decisión”

La estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, se mantiene firme en su decisión de no vacunarse contra el Covid-19. El base, que se perdió gran parte de la temporada por no encontrarse inoculado, fue consultado por los medios respecto a su postura luego de la derrota ante los Cleveland Cavaliers (114-107).

“Es mi decisión y es firme”, aseguró el jugador sobre su opción de no inocularse contra el coronavirus. Los reporteros le preguntaron por la lesión de Kevin Durant y las necesidades que tendrá el equipo con su ausencia, sin embargo, Irving rebatió dicho argumento.

“Esto es lo que creo que pasa en esta cultura y con el baloncesto, el deporte y el entretenimiento. Pones a los equipos y situaciones por delante. Kevin se curará, estará bien, y vamos a lidiar con eso como compañeros. Pero en términos de donde yo estoy con mi vida fuera de esto, me mantengo firme en mi decisión”, apuntó.

“Esto no va a cambiar por una cosa que ocurre en esta vida de la NBA. Se me viene a decir que esto es más importante que el mundo real. Y no lo compro. De nuevo, quiero decir que respeto la decisión de los demás”, complementó el base.

Irving, se defendió diciendo que su opción no tiene nada que ver con su profesión en la NBA, sino que es una decisión de vida. “Se está discutiendo mi estado de vacunación dentro del juego del baloncesto, y yo vivo mi vida, la mayor parte del tiempo, fuera de todo esto. Así que cuando comento que no me vacuno y tomo una decisión con mi vida, de repente se mezcla en un ‘¿y qué hay del baloncesto?’ Pues no, vivimos en el mundo real… Me encanta esto, jugar con los Nets, pero he estado aquí lo suficiente para pensarlo, procesarlo y poder tomar esta decisión y mantenerme firme, comprender que habrá quien lo entienda y quien no”, afirmó.

La estrella de los Nets argumentó que se encuentra resistiendo por aquellos menos privilegiados que sufren una situación similar a la suya. “Esto es por todos aquellos que tiene que aguantar el no estar vacunados y son por ello despedidos de sus trabajos a diario. Esto no va solo sobre mí. Este ha sido mi mensaje desde el principio… a veces siento que se me falta el respeto. No soy tan solo un jugador de baloncesto. Hay millones de aficionados, sí, pero esto no va tan solo de la pelota”, señaló.

Según información de NY Daily News, Kyrie Irving podría volver a participar en los partidos de local en Brooklyn. Esto, ante la posibilidad que los Nets se decidan a pagar una multa para que pueda decir presente en los compromisos en casa.