Paulo Díaz y su retorno a la Roja: “Me llega en un gran momento, tenía ganas de volver”

El defensor nacional Paulo Díaz habló en la previa de los cruciales duelos que enfrentará la Roja frente a Argentina y Bolivia por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. El futbolista de River Plate comentó que la convocatoria le llegó en el momento indicado, gracias al buen nivel que ha mostrado en el conjunto millonario.

“Me llega en un momento muy bueno. Me siento muy bien, tenía ganas de volver a la selección. Me había ausentado por la lesión que tenía. Estamos de vuelta y estamos bien y vengo a dar lo mejor para la selección”, afirmó el ex defensa de Palestino.

Sobre la gratitud y confianza que le ha otorgado su técnico Marcelo Gallardo en River, Díaz comentó que le ha servido bastante. “Estoy en uno de los grandes del continente. Estoy con confianza y muy tranquilo, esperando para ver cómo serán los partidos que se nos vienen de aquí para adelante. Estoy tranquilo para afrontar lo que viene”, confesó.

Por último, Díaz declaró cómo la selección se ha preparado en para afrontar este importante partido frente a la albiceleste en Calama. “Falta que llegue la mayor parte del plantel, pero por lo que se ve que está haciendo el cuerpo técnico y los entrenamientos que están preparando estamos apuntando bien para Calama. También será una preparación para lo que será la Paz”, comentó.

El primer desafío de la Roja será ante Argentina, el próximo 27 de enero, a las 21:15 horas, mientras que el otro será el 1 de febrero en La Paz.