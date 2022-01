Sierralta se queda sin DT: el Watford despiede a Ranieri a tres meses de su llegada

Solo tres meses duró Claudio Ranieri al mando del Watford. Esto porque el club donde milita el defensor chileno Francisco Sierralta oficializó su salida, luego de una serie de malos resultados los cuales los tienen en zona de descenso.

Esta decisión llega tras la dura goleada recibida por parte un rival directo en la lucha por la permanencia. Nos referimos al Norwich, quien los goleó por 3 a 0 como en casa del Watford. Esta dura derrota, se suma a otros ocho partidos sin ganar, de hecho, desde el 20 de noviembre no obtienen un triunfo, cuando le ganaron pro 4 a 1 al Manchester United.

Recordemos que Ranieri había llegado al equipo del chileno Sierralta para intentar revertir esta mala situación que vivían con Xisco Muñoz en el banco, sin embargo, el italiano no pudo lograrlo en los 14 partidos que estuvo al mando, con un rendimiento del 16.6%.

De esta forma, culmina la cuarta etapa de Ranieri en la Premier League, tras sus pasos por el Chelsea, Leicester -donde fue campeón- y Fulham.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.

The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.

