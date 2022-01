Gustavo Quinteros no descarta la salida de Santos: “Es una opción que pueda salir a préstamo”

Christian Santos sigue siendo una de las incógnitas en Colo-Colo. El futbolista venezolano arribo al Cacique en la temporada pasada con la intención de ocupar un lugar que Gustavo Quinteros había solicitado constantemente y que no había podido conseguir. Sin embargo, Santos no jugó muchos partidos y en ocasiones no fue considerado por el DT.

Ahora, con un nuevo año por delante el atacante venezolano intenta día a día para ganarse un puesto en la oncena titular o en los nominados, aunque con el agregado de que el puesto titular de delantero centro ya está ocupado por Juan Martín Lucero. Pese a todo, Santos comenzó muy bien la pretemporada, anotando dos goles (ante Fénix y Estudiantes), aunque aquejado por las molestias físicas. Por lo que la gran pregunta es: ¿Qué hará Colo-Colo con el venezolano?

En diálogo con Deportes en Agricultura, Gustavo Quinteros se refirió al tema, donde destacó la gran pretemporada que tuvo Christian Santos en Argentina, aunque no descarta una posible partida.

“Él empezó muy bien la pretemporada y tuvo una molestia muscular que le costó ponerse bien. Pero no es nada grave. El problema es que él es el sexto extranjero, por lo que eso es una complicación”, comenzó explicando el adiestrador albo.

Además, agregó que “veremos las decisiones que vamos a tomar y las que tomará el jugador. Esa es una opción de que si el quiere pueda salir a préstamo, y ahí veremos la posibilidad de incorporar a alguien o jugárnosla con los chicos que tenemos en el club, les tengo fe”.

Por otro lado, Quinteros se refirió al arribo de Juan Martín Lucero como el flamante “9” del Cacique: “Es un jugador que lo analizamos mucho. Me interesa mucho que el jugador, más allá de su posición o que sea un delantero que haga goles, tiene que ser el primer defensor y presionar y ayudar el equipo y él tiene un compromiso enorme en eso”

Asimismo, se refirió al desempeño que ha tenido en los duelos amistosos, donde sostuvo que “él jugó muy bien, tiene buen pivoteo y se asocia bien. En el partido pasado tuvo una sola, que fue el mano a mano con el arquero de Católica. Pero tenemos que asistirlo más y encontrarlo en el área. Nos falta eso quizás, llegamos mucho, pero tenemos que encontrarlo a él en el área”.

Revisa la entrevista completa a Gustavo Quinteros a continuación