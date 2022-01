Gustavo Quinteros: “Para Copa Libertadores nos falta un jugador de experiencia y jerarquía”

Parecía que con la contratación del centro delantero en Colo-Colo, Gustavo Quinteros se iba a quedar tranquilo. Sin embargo, el entrenador del Cacique no lo está, ya que siente la necesidad de contratar a otro futbolista, sobre todo con las salidas de Ignacio Jara, Javier Parraguez e Iván Morales.

Así lo contó en conversación con Deportes en Agricultura, donde sostuvo que pese a que estaba conforme con el plantel que tiene, aún le falta un jugador de las características de Martín Rodríguez para competir en Copa Libertadores. “Estoy conforme con el plantel que tenemos. Por ahí en el recambio solo tenemos chicos, jóvenes que en la temporada anterior tuvieron que jugar cuanto tuvimos futbolistas fuera por los partidos importantes”, comenzó diciendo el estratega albo.

“Quizás para Copa Libertadores nos faltaría agregar un jugador más de experiencia y jerarquía internacional para poder llegar un poco más lejos. Jugar distinto y no solamente participar, sino que también jugar bien y avanzar. De todas maneras, hay una charla pendiente con los directores”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “después de la llegada y las renovaciones estuvimos tratando de liberar jugadores para poder incorporar un jugador más. Eso ya lo había hablado con Daniel Morón y estamos tratando de que ese dinero que pueda quedar invertirlo en un jugador que nos dé un poco más de elaboración, cuando nos falte Costa, como extremo y tirándose adentro. Una posición parecida a la de Martín Rodríguez”.

¿Es Martín Rodríguez el nombre indicado?

“No sé si Martín pueda llegar o no, pero queremos incorporar un futbolista de esas características, que perdimos el año pasado y no pudimos recuperar. Buscamos un jugador que pueda asociar más y elaborar, además de asistir. Pero no es fácil, porque tiene que ser chileno y ver la posibilidad de incorporar con el gerente deportivo y los directores. Sería fantástico para tener más variantes y cerrar el plantel para toda la temporada”, añadió Quinteros.

“Nos falta ese jugador que nos ayude más en la elaboración. Tenemos chicos jóvenes que lo pueden hacer muy bien, pero no de forma inmediata para poder participar en Copa Libertadores. Le tengo mucha fe a Joan Cruz, Carlo Villanueva y Jordy Thompson. Igualmente, estoy conforme con el plantel que tenemos y el campeonato nacional lo vamos a pelear, pero uno siempre quiere perfeccionar e incorporar jugadores, más ahora, con los jugadores que están saliendo”, insistió.

