La reunión entre Xavi y Messi que ilusiona a los hinchas del Barcelona

A los hinchas del Barcelona se les aceleró el corazón durante este lunes. Y es que vieron a través de la prensa española como Lionel Messi arribaba a Barcelona para reunirse con Xavi Hernández, entrenador culé, y algunos de sus ex compañeros como Sergi Busquets y Jordi Alba.

Esta reunión se llevó a cabo en un restaurante de Cataluña y con motivo de la celebración del cumpleaños número 42 del entrenador blaugrana. Y es que Messi aprovechó el recesos de selecciones, donde no fue considerado, para visitar la ciudad donde emocionó con su talento y se transformó en el mejor jugador del mundo.

Si bien esta reunión fue solo con motivo de una celebración de cumpleaños, no dejó de ilusionar a los hinchas del Barça por un posible regreso de Leo. Además, los fanáticos esperaron a las afueras del recinto, donde recibieron autógrafos del astro argentino.

Messi in the streets of Barcelona tonight 👀

(via @BlazquezFont)pic.twitter.com/Feqp7dfp4I

— ESPN FC (@ESPNFC) January 25, 2022