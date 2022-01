[Video] Pelotazo y el correo que le llegó deseándole pronta recuperación: “Mi papá me dijo que lo debíamos borrar”

Jorge Gómez es el invitado especial en la nueva entrega de Fanáticos de la Previa. En la antesala del trascendental duelo ante Argentina, el periodista habló de todo. Una de esas anécdotas que contó el comunicador fue en uno de los momento más difíciles de su vida, cuando sufrió un infarto que lo dejó al borde de la muerte. “Si hubiese sido soltero, yo creo que me muero”, señaló.

Y es que en su etapa de recuperación lo fueron a ver diferentes compañeros de trabajo e incluso personalidades del fútbol, como Harold Mayne-Nicholls. Pero recibió un especial mensaje que no se esperaba. Hablamos de Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, quien además ha sido acusado por pagos ilegales y sobornos en su mandato. Una situación que por cosas judiciales, no había compartido en ocasiones anteriores.

