Argentina viaja sin DT: Lionel Scaloni vuelve a dar positivo y no estará ante Chile

Siguen los problemas para la selección argentina. Y es que el Covid-19 ha afectado a la delegación trasandina, donde jugadores y cuerpo técnico han dado positivo. Entre ellos Pablo Aimar, asistente técnico, y Lionel Scaloni, entrenador albiceleste.

Debido a esto, Argentina viajará sin entrenador a nuestro país. Así lo confirmó el propio DT en la conferencia de prensa. “Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo”, señaló Scaloni.

“Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile”, agregó.

Ante esto y de acuerdo a las palabras del mismo entrenador, quienes lideren el equipo argentino en Calama serán Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente.

De esta forma, son Guido Rodríguez, Lucas Martínez Quarta, Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía, estos dos últimos fueron los últimos resultados positivos. De hecho, no viajarán ni siquiera a Argentina.

El partido entre la Roja y Argentina será este jueves, a las 21:15 horas, en el Estadio Zorros del Desierto. Podrás enterarte de todo los detalles en la transmisión de Deportes en Agricultura que comienza a las 20 horas.