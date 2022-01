El Bayern perderá a una de sus figuras por tres meses como mínimo

En Múnich están en alerta por el estado de salud de uno de sus promesas. Se trata de Alphonso Davies, quien hace algunos días estuvo contagiado de coronavirus y ahora padece una de sus secuelas: la miocarditis. Si bien aún no se sabe con precisión el tiempo que estará fuera, Florian Straube, cardiólogo de gran prestigio en Alemania, explica que no será menos de tres meses.

“En caso de miocarditis posterior a una infección por Coronavirus, el consejo es descansar durante al menos tres meses”, sostuvo el médico sobre Davies en Mundo Deportivo, quien comenzará a entrenar de forma gradual a pesar de sentirse bien y no tener ningún síntoma.

Y es que la preocupación por la joven promesa canadiense no es solo del club, sino que también de sus compañeros. Uno de ellos es Thomas Müller, quien sostuvo que “no se puede bromear sobre una cosa así. Alfonso tiene que pensar en la salud y ser muy cuidadoso. No se puede subestimar y pensar que en unos días mejorará automáticamente”. Asimismo agregó que “como lo conozco, creo que es importante hacerle entender que no debe jugar con fuego”.