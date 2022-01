Huachipato supera a Copiapó en polémico partido y permanece en Primera

Y la larga historia del partido por la Promoción llegó un día a su fin. Sin estar exento de polémicas, claro. Y es que Huachipato logró imponerse con un global de 4 a 2 a Copiapó, tras el triunfo en la vuelta por la cuenta mínima. Sin embargo, los acereros se impusieron luego de un cuestionado penal a su favor.

Los dirigidos por Mario Salas comenzaron la llave de vuelta con una pequeña ventaja de 3 a 2 tras el triunfo en Copiapó, la cual pudieron aumentar al minuto 20, luego de un penal de Diego García advertido por el VAR. Sin embargo, José Nequecaur desperdició la posibilidad, tras una buena reacción de Richard Leyton.

En tanto, en el segundo tiempo, llegó la polémica. Esto porque en el minuto 70, una supuesta infracción de Diego García sobre Walter Mazzanti fue sancionada como penal por el árbitro. Una jugada polémica que tras la ida al VAR del juez, se pensó que iba anular, sin embargo, la terminó validando.

Ante la mirada molesta de los jugadores de Copiapó, fue Cris Martínez quien se preparó para la ejecución, la cual la llevó a cabo con una gran frialdad y le entregó al ventaja definitiva a los acereros.

Luego, tras la anotación, se pensó que los futbolistas del León de Atacama no iban a continuar, ya que estaban muy molestos, sobre todo tras la reacción de los jugadores no citados en la tribuna, donde insistieron que no era penal. Sin embargo, luego de unos minutos y la expulsión de Byron Guajardo por reclamos, el partido continuó hasta los 96 minutos, donde el juez le puso fin.

De esta forma, Huachipato logró quedarse con la llave de la promoción con un 4 a 2 global, no exento de polémicas, y mantuvo su lugar en la Primera División. Aunque el partido, sin duda, se seguirá jugando fuera del campo de juego.