¡Insólito! Futbolista egipcio contrata a un doble para que rinda sus exámenes universitarios

La Copa de África esta viviendo sus momentos finales. La competencia ya se encuentra en los cuartos de final, donde Egipto de Mohamed Salah es uno de los protagonistas. Sin embargo, hay un compañero del delantero del Liverpool que se robó todas las miradas, y no precisamente por lo futbolístico.

Hablamos de Mostafa Mohamed, delantero del Galatasaray, quien tiene a todo su país revolucionado. Esto porque el jugador está inscrito en la Universidad del Cairo y debía presentarse a dar un examen en plena Copa, por lo que decidió contratar a una persona para que se haga pasar por él y así pudiera rendir su prueba mientras Mostafa jugaba con su selección.

Pero la movida del delantero del Galatasaray no duró mucho, ya que un responsable del instituto se dio cuenta de la situación, notando que quien rendía el examen no era Mostafa, sino que un diplomado en literatura. Cabe consignar que mucha gente en Egipto está muy expectante a lo que sucede en la Copa, por lo que era muy difícil que no se dieran cuenta de la situación.

De hecho, en los medios locales señalaron que “el Ministerio de Enseñanza Superior, los 100 millones de egipcios y todos los aficionados al fútbol de África saben que Mostafa Mohamed está en Camerún, ¡es el fraude más idiota del siglo!”.

En tanto, tras advertir de la suplantación de identidad, el sujeto que se hizo pasar por el futbolista fue detenido y en ese momento dijo que lo hizo para “ayudar a un amigo”. Además, agregó: “Ya pasé tres exámenes en lugar de Mostafa Mohamed”.

El futbolista será investigado por generar esta situación y arriesga una suspensión de por vida de la universidad.