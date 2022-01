¿Se acerca el retorno? Martín Rodríguez confiesa que conversó con Quinteros y que quiere volver a Colo Colo

El pasado 1 de agosto de 2021 Martín Rodríguez fue oficializado como nuevo refuerzo del Altay Spor de Turquía tras apenas cinco meses en Colo Colo. Sin embargo, el atacante confesó que le gustaría volver a vestir la camiseta del conjunto albo.

“Obviamente ahora es muy pronto, pero yo sí quiero volver. Espero volver”, dijo en una transmisión en su plataforma de Twitch.

Rodríguez, además contó que conversó con Gustavo Quinteros, aunque nada sobre un posible retorno al club. “Digamos que el día de ayer hablé con Quinteros, pero no pasa nada. Solo hablamos porque tenemos buena relación”, aseguró.

Por último, se refirió a su salida del club. “Al final no fue mi culpa. No quisieron hacer el contrato que yo pedí”, sentenció.

Gustavo Quinteros lo quiere de vuelta

El estratega albo conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura e indicó que espera contar con algún otro refuerzo. En ese sentido, adelantó que necesita “un extremo, posición parecida a la de él (Rodríguez)”.

“No sé si pueda llegar o no, pero tal vez uno de esas características. Lo perdimos el año pasado y no lo pudimos reemplazar. Es difícil encontrar las mismas características. Los extremos que tenemos son más de uno contra uno, buscamos uno que pueda elaborar y asistir”, dijo el DT albo.