[Video] Entrevista a Ronnie Fernández: “Sería lindo ser un referente en la U, pero lo primero es rendir”

El delantero de Universidad de Chile, Ronnie Fernández, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura tras su debut oficial con la U. El ex ariete de Santiago Wanderers analizó las opciones de la Roja con Argentina y su futuro en el cuadro universitario.

Respecto a los objetivos de la U durante la temporada, Fernández aseguró que el plantel tiene la obligación de pelear en la parte alta de la tabla. “Yo veo a un plantel que tiene muchas ganas de éxito, que tiene ganas de ir ganando partido a partido e ir disfrutando del proceso. Creo que la intensidad, el rigor con el que estamos trabajando es alto. La institución ha puesto todo a disposición para que las cosas funcionen. Tenemos un staff enorme en todos los ámbitos, estamos buscando nuestra mejor performance en todo sentido: en la alimentación, en la parte sicológica, física, en las recuperaciones. Hay una preocupación tremenda que me parece que corresponde a un equipo de esta envergadura. Pero todo va de la mano de los resultados. Yo siempre he dicho que el fútbol nunca va a dejar de ser de resultados, menos en un equipo como la U, que tiene la necesidad de estar arriba. Y estamos en eso. Enfocados en que nuestro primer partido es contra La Calera y tenemos que ganar. De ahí para adelante todo será fin de semana a fin de semana. Pero la U tiene la obligación de salir a ganar en cualquier cancha”, indicó.

Sobre la posición que más le acomoda en el esquema de Santiago Escobar, Ronnie afirmó que donde sea, pero dentro del campo de juego. “Mi posición es dentro de la cancha. Mientras arranquemos por ahí está todo bien (risas). Fuera de eso hemos probado hartas posibilidades. Está el Chorri (Palacios) que es un tremendo refuerzo que trae el equipo, sus condiciones hablan por sí solas. En Argentina jugamos con dos hombres en ataque, hemos probado con tres. Vamos variando. Yo creo que el esquema es más flexible, pensamos que se trabajan las opciones de tener varias herramientas, que los nombres que están dentro de la formación sean capaces de adaptarse a los cambios que requiera el esquema”, adelantó

El atacante, además, elogió las condiciones de Cristian Palacios, con quien espera hacer una gran dupla en ofensiva. “Somos animales de adaptación. Contra Boca fue nuestro primer partido, habíamos entrenado bastante poco tiempo juntos y creo que se vieron cosas positivas. Tenemos un lenguaje no verbal que se nos ha ido dando fácil. Me entrega mucha confianza estar cerca del Chorri porque es un jugador que huele el gol, que siempre está cercano al gol. Yo sé que si remato y hay un rebote él va a estar ahí. Creo que eso entrega mucha confianza y puede salir algo muy positivo de todo eso”, sostuvo.

Por otro lado, Fernández confesó que le gustaría convertirse en referente de Universidad de Chile, pero que lo primero es rendir. “Confío en que los liderazgos, el ser referente… no sé si sea un título, yo creo que uno se lo gana. Es una labor, es día a día, es una forma de ser. Que los demás puedan ver en ti algo que se pueda rescatar, algo que da confianza de escuchar y por ahí entrega convicción. Yo siempre he dicho que llevo muchos años entrenándome al cien por ciento en mi profesión, me encanta lo que hago, me encanta dignificar el fútbol. Creo que es muy importante que lo hagamos de todos lados y hoy me toca estar en una institución que me ha entregado herramientas para que todo esté bien. Yo estoy muy contento, he tenido una recepción muy positiva por parte de todo el CDA. Estoy muy feliz y si me toca ayudar en lo que pueda hacer, siempre va a estar por encima la Universidad de Chile y creo que hoy es lo importante. Esto es en base a rendimiento. El ser referente sería muy lindo, pero también hay que rendir, hay que salir de estos malos momentos y entregarse por completo”, comentó.

Selección chilena

El delantero azul también tuvo palabras para la selección chilena y su trascendental encuentro ante Argentina. En ese sentido, confía en que la Roja pueda sacar un buen resultado ante la albiceleste. “Yo soy de la ilusión. Me gusta vivir con el pensamiento de que se pueden hacer las cosas bien. Está de más hablar de las cualidades que tiene la selección chilena, más de una vez nos ha sorprendido y esperamos que ahora sea igual de grato”, señaló.

Sobre la situación y poco rodaje que traen algunos seleccionados como Erick Pulgar y Charles Aránguiz, el ariete manifestó que no es momento de guardarse nada: “No creo que sea momento para guardarse nada. Yo creo que el sentir de ellos es similar al competitivo que vive uno, que cuando se acerca el día del partido uno quiere estar sea como sea y no tengo ninguna duda de que les pican las patitas por estar en la cancha y no verlo desde afuera”.

Por último, abordó la situación de Mauricio Isla, quien podría integrarse este jueves a la Roja tras cumplir con su aislamiento obligatorio tras dar positivo a Covid-19. Fernández cree que el Huaso debería jugar ante Argentina. “No hay que desmerecer que hay jugadores que pueden hacer la banda muy bien. Yo creo que hay varios jugadores que pueden cumplir con la posición de Mauricio, pero él es un jugador importante, se hace sentir dentro de la selección, conoce muy bien el esquema, la banda y lo que se necesita. Será muy importante que él pueda llegar y estar ahí. Eso ya sería una ganancia importante para el plantel. En la parte física no creo que tenga problemas y en la parte del esquema tampoco creo que los tenga. Pero no hay que desmerecer y creo que los que están pueden hacerlo al nivel de Mauricio”, sentenció