Ecuador empata ante Brasil en un polémico partido

Un insólito partido se vivió en Quito, donde la Selección de Ecuador empató 1 a 1 ante Brasil en la apertura de la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El encuentro comenzó con un gol para la visita. Y es que luego de un tiro de esquina y una serie de rebotes en el área del Tricolor, Casemiro logró colocar la apertura de la cuenta al minuto 6.

Nueve minutos más tardes vino la segunda incidencia importante del partido, donde Alexander Domínguez salió con una pierna extendida, golpeando en su cuello al delantero brasileño Matheus Cunha, lo que le significó, luego de una visita de Wilmar Roldan al VAR, la expulsión del espigado portero. A continuación, vino otra expulsión, esta vez para Brasil, luego de una fuerte patada de Emerson Royal a Michael Estrada en su entrepierna. Roldan estimó que el lateral brasileño merecía la segunda tarjeta amarilla y estaban 1o a 1o por lado.

Pero las complicaciones para Roldan no quedaron ahí, ya que una apresurada salida de Alisson Becker, con su pierna extendida más de lo normal, llevó al juez a expulsarlo al instante. Sin embargo, luego de los reclamos y su ida al VAR, el colombiano borró la tarjeta roja y solo le puso amarilla. Así terminó el primer tiempo, con ventaja en el marcador para los brasileños, pero en un partido donde hubo poco fútbol y mucha pierna fuerte.

En el complemento se vio un juego más fluido, donde Ecuador se fue con todo en busca del empate. De hecho, se vio superior en el campo de juego. Sin embargo, no pudo concretar la igualdad hasta el minuto 75, donde Félix Torres anotó de cabeza luego de un tiro de esquina.

No obstante, las complicaciones no pararon para el árbitro colombiano, quien al último minuto protagonizó una confusa jugada. Y es que Alisson tuvo otra violenta salida en su área, donde golpeó de puños a Ramiro Caicedo. El juez no dudó, sacó la doble tarjeta amarilla, además de cobrar penal. Sin embargo, luego de una extensa revisión en el VAR, Roldan termina desestimando todo y cobrando bote a tierra para Brasil.

De esta forma, el cuadro brasileño logró sostener su invicto en las Eliminatorias, donde ya suma 36 puntos con este empate, mientras que Ecuador encamina con paso cansino su clasificación a Qatar, donde se ubica en la tercera posición con 24 puntos.