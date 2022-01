Blackburn Rovers destaca el partido “agridulce” de Ben Brereton junto a la Roja

Ben Brereton Díaz se robó todas las miradas en Calama. El delantero fue la figura de Chile en la derrota ante Argentina, donde anotó el único tanto para la selección nacional y estuvo muy cerca de marcar el empate, pero el portero Emiliano Martínez evitó lo que parecía gol seguro.

La gran actuación de Ben no solo fue elogiada en Chile. Desde Inglaterra, el Blackburn Rovers siguió de cerca la presentación de su goleador en las Clasificatorias Sudamericanas.

“Fue un partido agridulce para Ben Brereton Díaz, ya que el cuarto gol del líder de los Rovers para Chile no fue suficiente para llevarse nada del partido contra Argentina”, dijo el club inglés a través de una nota en su sitio web.

“El sicario, que jugó los 90 minutos completos, remató de cabeza por encima del arquero de Aston Villa, Emi Martínez, a los 21 minutos para empatar para el equipo de Martín Lasarte luego del impresionante primer gol de Angel di Maria para los visitantes”, agregó el club.

El Rovers, que estuvo muy activo en redes sociales durante el encuentro, destacó que en el complemento Ben fue quien estuvo más cerca de marcar diferencias. “En una segunda mitad de pocas oportunidades para ambos equipos, fue Brereton Díaz quien estuvo más cerca de anotar de nuevo, con el jugador de 22 años viendo un cabezazo hacia abajo detenido por Martínez mientras Chile buscaba el empate tardío”, apuntó.

Por último, el cuadro del chileno detalló que Brereton se prepara para ir a jugar a Bolivia junto a la Roja, y que luego del compromiso se unirá al plantel del Blackburn pensando en el duelo ante el Swansea City del próximo sábado 5 de febrero.

🇨🇱 It was a bittersweet game for @benbreo as his fourth goal for Chile wasn't enough to take anything from @LaRoja's World Cup qualifier against Argentina in Calama earlier this morning.

Read more. 👇#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) January 28, 2022