Ex jugador de la U y Colo-Colo fue condenado por violencia habitual contra su ex pareja

El volante de Deportes La Serena y ex jugador de Colo-Colo, Leonardo Valencia, fue condenado a una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, según consignó The Clinic. Sin embargo, no la cumplirá en la cárcel.

Recordemos que el futbolista de 30 años había sido denunciado por su ex pareja a inicios del 2020, luego de que regresara a nuestro país tras su paso por Botafogo. Valeria Pérez presentó en ese entonces una denuncia por maltrato habitual en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. En ella se relataban agresiones físicas y psicológicas, las que según el escrito se prolongaron durante diez años.

De hecho, esta no fue la primera denuncia de Pérez contra el futbolista, ya que en el año 2013 fue sentenciado a penas de 41 y 61 días de presidio menor en su grado mínimo. en ambas ocasiones le dieron a Valencia penas sustitutivas. Los mismo que sucedió durante este viernes, cuando fue nuevamente condenado a una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo.

Y es que al futbolista le volvieron a entregar una pena sustitutiva, donde el futbolista tendrá la prohibición de acercarse a la víctima en un plazo de dos años, además de la asistencia y firma en un “Centro de Reinserción Social de Gendarmería por el lapso de un año” en La Serena.

De esta forma, el futbolista podrá continuar con sus actividades como futbolista en La Serena, donde continuará por una temporada más.