La autocrítica de Pablo Milad: “No tenemos muchos jugadores de nivel europeo”

La derrota de la selección chilena ante Argentina caló hondo. La Roja quedó muy complicada en la tabla de posiciones y el panorama para clasificar al Mundial de Qatar es complejo.

Tras la dura caída ante la albiceleste, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló con Mega y apuntó a los pocos minutos que tienen los seleccionados en ligas competitivas. “Lamentablemente sufrimos con las lesiones, el Covid, situaciones que no están alejadas de una realidad que tenemos hoy… y también tenemos una realidad que no tenemos muchos jugadores del nivel de Europa, y eso también va mermando los rendimientos”, admitió.

“Pero más que eso son los minutos que tienen los jugadores dentro de los niveles de competitividad que uno necesita para llegar en muy buena forma a la selección. Y eso nos falta. Falta que hayan más jugadores con más minutos y los nacionales están recién. Los de Colo Colo jugaron un par de partidos, los de Católica igual y eso se ve en la cancha”, complementó.

Milad anticipó lo que será el duelo ante Bolivia el próximo martes 1 de febrero y aseguró que es de suma urgencia conseguir las tres unidades: “Tendremos que mejorar en Bolivia e ir a buscar los tres puntos porque ahora es una obligación, porque hoy (ayer) teníamos que sumar”.

Pese al complejo presente de la Roja, para el timonel del ente rector del fútbol chileno no sería un fracaso no clasificar al Mundial. “No me gusta hablar de fracasos, sino de oportunidad de cambios. Yo me encontré con una ANFP sin un trabajo con juveniles, no había un proyecto… me encontré sin entrenadores de fútbol joven, con políticas de los clubes que no son en el desarrollo integral del fútbol joven y eso también influye en esta regeneración que nosotros queremos”, sentenció.