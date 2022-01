DT de Costa Rica es lapidario: “La selección de México se cree más de lo que es”

Este domingo México recibe a Costa Rica en una nueva fecha de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Y en la previa, el entrenador de los ticos, Jafet Soto, encendió el encuentro con una contundente declaración, donde aseguró que el combinado azteca se cree más de lo que es.

“Hace mucho que la selección de México se cree más de lo que es. No lo digo yo, entre líneas Héctor Herrera explica eso, que cuando llegan a jugar en Costa Rica el estadio pesa, cuando van a Honduras el estadio pesa, entonces reconoce que ellos mismos no pesan en el Estadio Azteca, porque la afición no pesa”, dijo en conversación con Marca.

En esa misma línea, el DT afirmó que las Clasificatorias para México ya no son tan fáciles como antes. “Las eliminatorias sencillas quedaron en el pasado, los mismos jugadores se han comido el cuento de que caminando van a ganar y así lo vimos en Jamaica, en donde México estuvo a nada de hacer un ridículo. Eso te da la credibilidad y el convencimiento de que puedes sacar algo en México”, lanzó.

Respecto al partido, adelantó que “es otra final para Costa Rica, creo que es determinante para nosotros el domingo sumar para seguir con ese sueño mundialista”.