Una leyenda dice adiós: Tom Brady se retira de la NFL

Según informó el escritor deportivo de ESPN, Adam Schefter,el histórico quarterback de 44 años tomó la decisión de dejar la actividad para pasar más tiempo con su familia.

Tras la derrota de los Buccaneers, equipo de Brady, el pasado domingo, se comenzó a intensificar un rumor que terminó por hacerse realidad. Brady, de 44 años, se retira tras 22 temporadas de actividad, donde consiguió ganar el Super Bowl en siete oportunidades, el más ganador en la historia de la competición.

Vistiendo los colores del New England Patriots, Brady consiguió los primeros 6 Super Bowl de su carrera, comenzado en la liga de la NFL en el 2000. Su último título fue el año pasado, en su primera temporada defendiendo a Tampa Bay Buccaneers.

Tras disputar un total de 363 partidos, se espera que el propio Tom Brady, considerado el mejor jugador de todos los tiempos tras ganar cinco veces MVP de la Super Bowl y tres veces MVP de la temporada regular, haga oficial su retiro en las próximas horas.

