Agiganta su leyenda: Nadal conquista el Abierto de Australia y se convierte en el tenista con más GS de la historia

En una verdadera batalla que superó las cinco horas, Rafael Nadal venció al ruso Daniil Medvedev por parciales de 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 y 7-5, y logró su segundo Abierto de Australia. Sin embargo, el hito principal que consiguió el manacorí es especial, ya que ganó su vigésimo primer Grand Slam y de esta manera superó a Roger Federer y Novak Djokovic como el jugador que más veces ganó este tipo de torneos.

El partido tuvo emociones de principio a fin, Medvedev se jugaba la oportunidad de superar a Djokovic y convertirse en el nuevo número uno del mundo, y así lo reflejó en el inicio del partido ganando el primer parcial por 6-2. Luego en el segundo set, Nadal recuperó su nivel, sin embargo no le alcanzó y perdió la manga por 7-6.

En el inicio del tercer set, todo iba cuesta arriba para el máximo campeón de Grand Slam ya que estaba sacando 2-3 y 0-40, sin embargo el mallorquín se recupero de las adversidades y se adjudicó el tercer parcial por 6-4. Ya en la cuarta manga, la historia iba a favorecer al español quien quebró en el noveno juego y ganó el set también por 6-4. Todo se definía en el quinto set.

Ya en la quinta manga, al principio ninguno de los dos jugadores cedía, ambos mantenían su juego de servicio, constante que se mantuvo hasta el noveno juego, ya que Nadal le quebró al ruso y tuvo la oportunidad de sacar por el campeonato, sin embargo el Androide no se rindió e igualó el marcador a 5-5. Ya en el décimo duodécimo game, el español volvió a quebrar, se puso 6-5 adelante, sacó para campeonato y logró el objetivo.

Impresionante el nivel del español, quien remontó una marcador de 0-2 en sets, y se convirtió en el máximo ganador de campeonatos de Grand Slam.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

