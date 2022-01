Djokovic felicita a Nadal por la obtención del Abierto de Australia: “Es un logro increíble”

El serbio Novak Djokovic fue el gran ausente del Abierto de Australia. El número uno del mundo fue deportado del país oceánico por no estar vacunado contra el Covid-19 y se perdió el primer Grand Slam de la temporada.

Tras la coronación de Rafael Nadal, quien se alzó como el más ganador en la historia de los Grand Slam, el serbio felicitó al nuevo monarca de Australia. “Felicitaciones a Rafael Nadal por su vigésimo primer Grand Slam. Increíble logro”, comenzó diciendo Djokovic a través de su cuenta de Twitter.

“Impresionante siempre el espíritu de lucha que prevaleció en todo momento. Enhorabuena”, agregó.

Djokovic también tuvo palabras para Daniil Medvedev, el perdedor de la final. “Lo dio todo y jugó con la pasión y determinación que esperamos de él”, dijo el número uno del ATP.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022