¿El sucesor de Salah? Liverpool oficializa la contratación del colombiano Luis Díaz

El delantero colombiano que fue una de las grandes revelaciones de la Copa América pasada, Luis Díaz dejó el Porto, para fichar en el Liverpool. De esta manera el elenco de Anfield se queda con uno de los mejores jugadores de la liga portuguesa.

La transacción se cerró por un monto de 45 millones de euros, una cifra que podría alcanzar los 60 si se cumplen los objetivos.

El rendimiento del colombiano en el elenco portugués fue muy destacable, ya que jugó 125 partidos, anotó 41 goles y aportó con 19 asistencias. Además, levantó 3 títulos una Liga, una Copa de Portugal y una Supercopa.

De esta manera, el fichaje del extremo llega para ser otra alternativa más en la delantera de Klopp, el cual ya tiene nombres como Sadio Mané, Mohamed Salah, Diego Jota y Roberto Firmino.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️😄 #VamosLuis

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022