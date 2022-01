Erick Pulgar dejaría la Fiorentina para arribar al fútbol turco

Desde Europa circula la noticia que el mediocampista de la Fiorentina y de la Roja, Erick Pulgar se iría en calidad de préstamo al Galatasaray de Turquía.

Según el periodista experto en fichajes, Nicolo Schira el elenco de la Fiore ya tendría un acuerdo con el club turco para ceder al futbolista nacional, quien no ha tenido muchos minutos en el cuadro italiano, solamente ha jugado 6 fechas de las 23 que van en la Serie A.

El presente del Galatasaray tampoco es positivo. Se ubica decimoquinto en la tabla de posiciones de la Superliga turca, ubicándose a solo 3 puntos del temido descenso.

Erick #Pulgar to #Galatasaray from #Fiorentina on loan is at the final stage. #transfers @violanews https://t.co/QZZboajYcg

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2022