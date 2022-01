La particular confesión de jugador francés: “Te encuentras con mujeres fáciles y chicos con bolsillos llenos de drogas”

El ex defensor del Sevilla y actual zaguero del Troyes francés, Adil Rami, habló de todo con L’Équipe, pero sobre todo de los momentos particulares que ha tenido en su carrera como futbolista.

El ex seleccionado francés, admitió que ha tenido que lidiar con tentaciones durante gran parte de su carrera. “En vacaciones te encuentras con tantas mujeres fáciles, con chicos con bolsillos llenos de droga. Si hubiese sido un poco menos fuerte mentalmente, estaba muerto. Sin mis amigos habría sido bastante difícil”, reveló.

También, Rami comentó que la efervescencia por haber ganado un Mundial con su país, no le hizo bien para su vida personal. “Cuando estaba arriba me decía, prepárate va a haber un descenso a los infiernos, no se puede vivir así. Y eso es lo que pasó. Cuando estaba abajo me decía, no te preocupes asume y acepta y verás que volverás a subir”, señaló.

Además, el galo explicó que el biotipo de un futbolista se identifica como alguien frágil. “El futbolista, atléticamente es guapo. Tiene dinero y es joven. Sin generalizar, pero todavía hay muchas chicas, digamos interesados en tu dinero o en tu fama. A veces, solo quieren ganar seguidores en las redes sociales, para darse a conocer”, sentenció.