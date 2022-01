DAI, el aparato que permitirá el regreso de Christian Eriksen a las canchas

El futbolista danés, Christian Eriksen, está de vuelta. El mediocampista que conmocionó al mundo tras sufrir un paro cardiaco en pleno partido en la Eurocopa, fichó por el Brentford a poco más de siete meses de lo ocurrido.

Su regreso a las canchas se debe al DAI (Desfibrilador Automático Implantable) que lleva en su cuerpo con el objetivo de controlar su ritmo cardiaco. Eriksen fue operado el pasado 18 de junio de 2021, seis días después del fallo cardiaco que sufrió durante el encuentro entre Dinamarca y Finlandia.

En la intervención se le implantó el DAI, el cual le permitirá seguir llevando una vida normal y continuar con su carrera como futbolista, aunque solo en algunos países. Pero, ¿cómo funciona el aparato que permitirá el retorno de Erkisen a las canchas?

El desfibrilador se encarga de controlar el ritmo cardiaco y detectar cualquier arritmia maligna. Cuando la detecta actúa automáticamente. Eriksen cuenta con un DAI subcutáneo, el cual no funciona como marcapasos.

Aunque según detalló Diario Marca, este es el aparato “menos agresivo porque no toca las venas y es más sencillo de manipular”. Sin embargo, Eriksen no podrá jugar en todo el mundo. La Premier League, donde acaba de arribar, es más permisiva con el DAI. No así la Serie A italiana, donde no se permite que los futbolistas jueguen utilizando un desfibrilador.

El retorno a las canchas del volante danés causa intriga. En diálogo con Marca, el doctor Ignacio Fernández Lozano aseguró que Eriksen volverá a la actividad conociendo las consecuencias que esto pueda traer consigo.

¿Puede jugar Eriksen? Es discutible. En actividades deportivas intensas hay más riesgo. En España se colocan unos 7.000 desfibriladores al año, muy pocos son para profesionales, pero depende de las patologías que presente cada uno. Al deportista hay que explicarle los riesgos que asume”, afirmó.