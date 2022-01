Gerard Piqué: “Si fuera presidente del Barça, mandaría a tomar por culo a todo el entorno”

El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, se caracteriza por no tener pelos en la lengua. El zaguero suele decir lo que piensa sin importar las consecuencias. Y esta vez no fue la excepción.

Piqué pasó por el canal de Twitch del streamer Ibai Llanos, donde habló de todo. Sobre la posibilidad de ser presidente del Barcelona, su respuesta fue categórica. “Haría un club más moderno. Yo cambiaría muchas cosas. Mandaría a todo el entorno a tomar por culo, que son tóxicos, a tomar por culo. Y el que se sienta señalado como entorno, a tomar por culo”, lanzó.

Otro de los temas que abordó fue la situación de Ousmane Dembélé, quien manifestó su intención de partir del cuadro culé. “Entiendo a ambas partes. Estamos en un negocio que mueve mucha pasta. Cada uno es libre de defender sus intereses. Que se encuentre la mejor solución. Alguna vez se lo hemos preguntado y no se moja, está a verlas venir”, señaló.

Respecto al período de fichajes del conjunto azulgrana, adelantó que podría haber novedades. “Se está rumoreando que pueden haber más operaciones, nos vamos a adaptar a lo que venga. Han llegado compañeros que pueden ayudar mucho”, afirmó.

Por último, Piqué, retirado de la selección española, no le cerró las puertas a un eventual retorno. “Obviamente, yo he dejado la selección. Pero soy una persona que si un día digo… ¡hostia! Pues cogería al míster y le diría “a lo mejor…”. No quiero cerrar la puerta. En un 99% que no, pero no me gusta decir un 100%”, sentenció.