La joya de River parte a la Premier League: Manchester City confirma el arribo de Julián Álvarez

Ya es oficial. El Manchester City, a través de sus redes sociales, confirmó el fichaje del argentino Julián Álvarez. El delantero de River Plate acordó un contrato de cinco años y medios con el club inglés.

Sin embargo, Álvarez seguirá a préstamo en el cuadro bonaerense hasta julio del presente año. Según detallaron medios ingleses, el atacante podría mantenerse hasta diciembre River en caso de que el conjunto millonario siga en carrera en la Copa Libertadores.

El director de fútbol del cuadro británico, Txiki Begiristain, valoró el arribo del futbolista trasandino. “Julián es un jugador que hemos monitoreado desde algún tiempo. Es capaz de operar en hartos roles del ataque, y creemos firmemente que es uno de los mejores delanteros jóvenes de Sudamérica”, señaló.

Si bien no se detallaron los montos del traspaso, medios europeos revelaron que el Manchester City desembolsó 18.5 millones de euros más bonos e impuestos por el jugador.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️

