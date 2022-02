Más de 100 futbolistas de la Tercera División se quedarán sin jugar por nueva regla

Uno de los últimos torneos que tomó continuidad tras el control de la pandemia fue el de Tercera División. Si bien no fue en forma integra, el campeonato solo se pudo jugar en una edición reducida entre agosto y diciembre. Por lo que los jugadores no tuvieron ni continuidad ni el pago de sus sueldos.

No obstante, los futbolistas de esta división volvieron a recibir una mala noticia y no precisamente con su continuidad, sino que es más drástica. Y es que la Asociación Nacional de Fútbol Amateur acordó que para la competencia de este año no se permitirán jugadores mayores de 23 años, por lo que más de 150 futbolistas perderán su fuente de trabajo.

De esta forma, los jugadores que hayan nacido en los años 1997 y 1998 no podrán volver a jugar en esa división. Esto generó una reacción instantánea de los afectados, quienes se comenzaron a manifestar a través de sus redes sociales. De hecho, anuncian que no descartan movilizarse.

Nicolás Lillo, quien jugó por Chimbarongo Fútbol Club el año pasado, señaló que “queremos conversar con los dirigentes (de ANFA), nos avisaron muy encima. Ya les enviamos una carta, pero seguimos sin respuesta”.

En tanto, otro jugador que integra la campaña es Adrián Ñanculef, quien defendió la temporada pasada al equipo de Aguará de La Reina, agrega que “fueron dos años de incertidumbre y ahora nos cierran las puertas. Este 2022 se realizará un campeonato largo, incluso habrán equipos en Copa Chile, sería una muy buena vitrinita para todos”.

Si bien aún no hay fecha de inicio para el torneo de Tercera División A y B, esta estaría pensada para fines de marzo o inicios de abril. Aunque los equipos de estas categorías ya se están reforzando, en medio de la incertidumbre de más de 150 futbolistas.