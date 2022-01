Nuevo refuerzo millonario en las urracas: Newcastle ficha al brasileño Bruno Guimaraes

El club más rico del mundo sigue gastando en el mercado de pases europeo. Newcastle, comprometido con el descenso, fichó al brasileño Bruno Guimaraes con el objetivo de luchar por la permanencia en la Premier League.

El volante proveniente del Olympique de Lyon firmó por cuatro años y medio con las urracas a cambio de 50 millones de euros. Con la camiseta del conjunto francés, Guimaraes jugó 71 partidos, marcó 3 goles y aportó con 8 asistencias.

Bruno Guimaraes se suma a Kieran Trippier y Chris Wood como refuerzos de este nuevo Newcastle de cara a la segunda mitad de la temporada.

🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷

Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.

Bem vindo, @brunoog97!

— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022