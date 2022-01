[Video] Patricio Yáñez: “Si Chile no clasifica habrá que ver qué jugadores deciden dejar la selección”

Este martes la selección chilena visita a Bolivia en un duelo clave. Si la Roja no vence a los altiplánicos, podría decir adiós definitivamente al sueño de Qatar 2022. En ese escenario, Patricio Yáñez analizó las opciones del combinado nacional y aseguró que, en caso de no clasificar al Mundial, habrá que ver qué jugadores deciden dar un paso al costado y retirarse de la selección. “Es una cuestión natural. No es que uno los esté sacando, sino que ellos sienten que les cuesta mucho más”, afirmó.